Адвокат Швырева рассказала, как добиться компенсации за отравление шаурмой

При отравлении шаурмой следует сразу же обратиться за медицинской помощью и зафиксировать факт отравления в документах, рассказала адвокат Надежда Швырева в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, обратиться в ближайшую поликлинику стоит в день возникновения симптомов. При этом надо обязательно сказать врачу, что ели шаурму, а также где и когда это было. По результатам осмотра и анализов будет выдана медицинская справка или выписка из амбулаторной карты с указанием диагноза и связью с употреблением некачественного продукта.
Кроме того, важно сохранить все документы, включая справки, рецепты, чеки из аптеки и чек на покупку шаурмы (в том числе электронные). Также можно собрать показания свидетелей и записи с камеры видеонаблюдения, если она имелась.
Со всеми документами нужно обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на точку продажи. Это можно сделать через официальный сайт ведомства, а также по почте. В заявлении следует указать название заведения, дату покупки шаурмы и симптомы, а также приложить к нему копии медицинских документов.
Перед обращением в суд Швырева советует направить владельцу заведения досудебную претензию. Этот шаг может сэкономить время и деньги, если продавец добровольно выполнит требования. В противном случае у пострадавшего есть полное право добиваться возмещения ущерба через суд.
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