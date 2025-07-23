Адвокат Швырева рассказала, как добиться компенсации за отравление шаурмой

По ее словам, обратиться в ближайшую поликлинику стоит в день возникновения симптомов. При этом надо обязательно сказать врачу, что ели шаурму, а также где и когда это было. По результатам осмотра и анализов будет выдана медицинская справка или выписка из амбулаторной карты с указанием диагноза и связью с употреблением некачественного продукта.