Один беспилотник в Новочеркасске упал без детонации

В Новочеркасске в ночь на среду средства ПВО отразили воздушную атаку. В результате чего один дрон упал на спуске Степана Разина без детонации. Об этом сообщил Юрий Слюсарь.
На улице Октябрьская, 110 на дереве застряла не разорвавшаяся боевая часть беспилотника. На место были направлены специалисты-взрывотехники.
Также известно, что в разных частях города из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания, которые оперативно потушили.
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