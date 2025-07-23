«Вот это русский след»: Захарова прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 23 июля, с иронией высказалась по поводу ограничений в работе Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры, а также обысков, проведенных СБУ в этих структурах.
— Плохо искали (русский след при обысках). Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся. Балалайки должны быть расставлены. Вот это русский след. А это что там? Ну о чем вы говорите? Вы понимаете, это тот самый случай… Главное в ходе любого расследования не выйти на самих себя, — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
22 июля в украинских городах начались массовые протесты, которые направлены против действий украинского лидера Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении антикоррупционных ведомств. Причиной начала акций стал закон об урезании полномочий НАБУ и САП, который уже приняла Рада и подписал глава страны.
Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к гражданам, которые протестуют против притеснения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).