«Вот это русский след»: Захарова прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине

— Плохо искали (русский след при обысках). Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся. Балалайки должны быть расставлены. Вот это русский след. А это что там? Ну о чем вы говорите? Вы понимаете, это тот самый случай… Главное в ходе любого расследования не выйти на самих себя, — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.