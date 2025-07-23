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Бесплатные шаттлы пустят до «Самара Арены» в день матча «Крыльев» с «Пари НН»

«Зелено-бело-синие» встретятся с соперником на своем поле вечером 25 июля (6+).

«Зелено-бело-синие» встретятся с соперником на своем поле вечером 25 июля (6+).

Бесплатные шаттлы будут ездить по двум маршрутам: от Ладьи (через Постников овраг, завод имени Тарасова, Барбошину поляну) и ТЦ «Эль Рио» до четвертого гейта «Солидарность Самара Арены». Пустят в 17:30. Последние рейсы — в 18:50 и 20:30 соответственно.

Прокатиться на них можно при наличии билета или атрибутики самарцев.

«После окончания игры шаттлы будут отправляться в 22:00 от остановки “Агропарк” на 8-м проезде и следовать в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на остановках общественного транспорта», — уточнили в «КС».

После первого тура «Крылья» идут на шестом месте в чемпионате с одним очком. «Пари НН» — на последнем с 0.

А недавно в «Зените» подтвердили информацию о переходе Ильзата Ахметова в самарский клуб по договору аренды.

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