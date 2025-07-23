Спасали раненых во время войны? Цетолог Денисенко развеяла популярные мифы о дельфинах

— Конечно! Они же живут в определенных условиях, которые с течением времени меняются. Еще сто лет назад в океане не было такого шума, как сейчас. Его издают суда, средства сейсморазведки. И животные вынуждены приспосабливаться к нему, перестраивать свою локационную систему для того, чтобы в этом шуме отсекать лишние звуки и слышать только свои. Это тоже эволюция. Кроме того, они приспосабливаются к взаимодействию с людьми. Например, они научились вытаскивать рыбу из сетей, следуя за траловыми судами. Также они наблюдают за туристами. Это вообще потрясающая вещь! Я до сих пор не могу привыкнуть к их сопровождению на море: они двигаются параллельно твоей лодке и из-под воды на тебя смотрят такими умными глазами, мол, мы все про тебя знаем! Как рентгеном просвечивают! А еще я наблюдала, как ведут себя дельфины в Тамани: там есть место, где они, охотясь, чуть ли на берег выпрыгивают. Люди дельфинов не видят, а они за ними из-под воды следят. Одна самка регулярно приводила своих детенышей в бухту, чтобы посмотреть на людей. Мы для них как зоопарк! Не только мы их изучаем, но и они нас. Но они это делают незаметно: могут плыть позади человека, но не взаимодействовать с ним.