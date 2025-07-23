Спасали раненых во время войны? Цетолог Денисенко развеяла популярные мифы о дельфинах

23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. В нашей рубрике «Простые вопросы» мы постарались узнать больше о дельфинах. Понимают ли они людей? Поможет ли искусственный интеллект разгадать дельфиний язык? И как реагируют эти добрые млекопитающие на техногенные катастрофы? Ответы на все эти вопросы знает один из самых крупных специалистов-цетологов* в нашей стране, член Совета морских млекопитающих РФ Татьяна Денисенко.
Татьяна Денисенко — один из тех специалистов-цетологов, который знает о дельфинах если и не все, то очень многое. Кандидат биологических наук, работала в российских дельфинариях, на Черном море, изучая поведение китообразных. О том, чем оно напоминает человеческое, ученый рассказала «Вечерней Москве».
— Татьяна Евгеньевна, неужели дельфины, которые ассоциируются у нас с добрыми мультперсонажами, бывают агрессивными?
— Это дикое животное, поведение которого отличается от человеческого. Конечно, в стаях, или стадах как мы их называем, бывают разные отношения между членами этого сообщества. Могут быть как агрессия по отношению к своим сородичам, так и нежные, теплые чувства. Но отметины от зубов на коже отдельных особей свидетельствуют о том, что они кусают друг друга.
А поскольку это животное с хорошо развитым интеллектом, то не исключено, что среди дельфинов могут рождаться особи с психическими проблемами. Мы знаем о том, что отклонения встречаются у разных животных: собак, лошадей и многих других. Поэтому и у дельфинов это тоже вполне возможно. Есть животные с более высоким уровнем агрессии, чем в общей массе данного вида.
В интернете обсуждают случаи, когда дельфины нападали на людей — например, выскакивали из воды и били в солнечное сплетение. Лично я с этим не сталкивалась — у нас в Черном море таких ситуаций не было. Поэтому агрессия возможна. Но другой вопрос: а сделал ли дельфин это специально? Возможно, столкновение произошло случайно. Достоверных научных данных об агрессии дельфинов, направленной на людей, опубликованных в лицензируемых научных журналах, нет.
— Действительно ли дельфины спасали раненых во время войны?
— Это не описано в научной литературе, но такие данные есть, потому что дельфины, как люди, многому учатся в течение жизни. Так, они обучают своих детенышей спасать друг друга, если кто-то из них идет на дно. Дельфин должен острым носом подтолкнуть сородича наверх — на поверхность. Конечно, если они видят тонущего человека, то, возможно, сработает инстинкт, что ему нужно помочь. Поэтому все описанные случаи чудесного спасения человека дельфинами, скорее всего, правда. Но надо помнить о том, что ситуации бывают разные. Например, черноморские дельфины, которых мы наблюдаем, довольно пугливые и сторонятся человека. Они вряд ли будут стремиться спасти утопающего, если увидят его в воде.
— А могут ли дельфины утонуть?
— Могут, поскольку они дышат атмосферным воздухом так же, как и мы: дельфин поднимается на поверхность и делает «вдох-выдох», потом какое-то время может находиться под водой. И, конечно, как и любое млекопитающее, он может утонуть. Особенно часто это происходит, когда животное запутывается в сетях или попадает в другие орудия улова. Тогда оно не может подняться на поверхность и вдохнуть.
— Действительно ли дельфины могут осознанно перестать дышать, чтобы совершить самоубийство?
— Случаи суицида не были зарегистрированы в природных популяциях. Это очень сложно отследить — для этого нужно жить с ними. Но попытки суицида отмечены у дельфинов в неволе.
— Попытки разгадать дельфиний язык ведутся очень давно. Кому-то удалось приблизиться к разгадке?
— У дельфинов очень богатая сигнальная система. Слух — их основной орган чувств и восприятия звука. У них есть определенный орган, который осуществляет эхолокацию. То есть они фактически видят с помощью звука. Как мы с вами используем ультразвук для того, чтобы увидеть органы, так и они используют его, чтобы увидеть окружающую картинку. При этом, как и в случае с ультразвуком, они могут наблюдать объект не только снаружи, но и изнутри.
У них развита звуковая коммуникация между собой. А она подразумевает наличие сложных звуковых сигналов, которые во всем мире активно изучают биологи-акустики. И есть сигналы, характерные для определенного вида дельфинов, а есть сигналы, которые можно сравнить с речью. Российский ученый Александр Агафонов открыл такой сигнал- «автограф» у дельфинов. По сути, он является именем. Когда рождается дельфиненок, сородичи его называют определенным сочетанием звуков. Агафонов даже предлагал идентифицировать дельфинов по этому уникальному сигналу: слушать, как дельфины зовут конкретную особь, записывать звуки (их можно изобразить графически). А по этой метке — определять имя дельфина. Интересно, что это имя остается с ними всю жизнь.
Еще одно большое открытие сделали наши исследователи, которые занимаются косатками. Они заметили, что в каждой семье косаток есть свои «слова», при помощи которых они взаимодействуют друг с другом. А бабушки дельфинов-косаток по вечерам издают длинные протяжные звуки, общаясь с внуками. И ученые предположили, что это может быть что-то вроде сказок или колыбельных на ночь. При этом в каждой семье свои «колыбельные».
— А ИИ может помочь в расшифровке языка дельфинов?
— Я не очень верю в ИИ в том варианте, в котором он сейчас есть. Ему долго надо учиться, чтобы расшифровать язык дельфинов. Мозг человека более творческий, чем искусственный интеллект. А в расшифровке языков животных нужен не только сухой математический подход, который предлагает ИИ, но и творческое начало, которое есть у человека. Я думаю, что только комбинация ученых и ИИ как инструмента поможет продвинуться в этом направлении. Мы сможем расшифровать не только язык дельфинов, но и птиц, и других животных.
— Похожа ли дельфинья семья на человеческую?
— Китообразные, к которым относятся дельфины, есть усатые, а есть зубатые. Усатые киты — это крупные животные вроде синего кита и горбача. Они обычно ведут одиночный образ жизни. Стадами встречаются только в период размножения. И у них мало изучены семейные отношения.
Но есть легенды, например, про роды самки горбатого кита. Когда она рожает, то в момент родов якобы зовет будущего отца. И были случаи, когда папа приплывал с другого полушария, если он там находился, успевал к моменту родов, чтобы первое время охранять мать с китенком. А у зубатых китов, к которым относятся кашалот и дельфины, очень интересные отношения между собой. Они живут крупными семьями. У обыкновенных дельфинов могут быть огромные стаи — до 1000 особей. Это игривые и веселые животные. У них нет разделений на пары. Дельфинята, которые рождаются в стае, держатся с мамой, но их воспитанием занимается вся группа, включая самцов и бабушек с тетушками.
А у косаток все завит от их типа. У плотоядных косаток — маленькие семьи, состоящие в основном из женщин. Самцы у них ходят сами по себе. Главная в семье бабушка, с ней плавают дочки с внуками. Как только маленькие самцы подрастают, то изгоняются из стаи в самостоятельное плавание. У них жесткий матриархат! А у рыбоядных — наоборот. У них большие стаи под предводительством самца. Разделений на пары и вечной любви, как у лебедей, у них нет: происходит постоянная ротация партнеров, а детеныши — общие.
— Эволюционируют ли дельфины, как другие млекопитающие?
— Конечно! Они же живут в определенных условиях, которые с течением времени меняются. Еще сто лет назад в океане не было такого шума, как сейчас. Его издают суда, средства сейсморазведки. И животные вынуждены приспосабливаться к нему, перестраивать свою локационную систему для того, чтобы в этом шуме отсекать лишние звуки и слышать только свои. Это тоже эволюция. Кроме того, они приспосабливаются к взаимодействию с людьми. Например, они научились вытаскивать рыбу из сетей, следуя за траловыми судами. Также они наблюдают за туристами. Это вообще потрясающая вещь! Я до сих пор не могу привыкнуть к их сопровождению на море: они двигаются параллельно твоей лодке и из-под воды на тебя смотрят такими умными глазами, мол, мы все про тебя знаем! Как рентгеном просвечивают! А еще я наблюдала, как ведут себя дельфины в Тамани: там есть место, где они, охотясь, чуть ли на берег выпрыгивают. Люди дельфинов не видят, а они за ними из-под воды следят. Одна самка регулярно приводила своих детенышей в бухту, чтобы посмотреть на людей. Мы для них как зоопарк! Не только мы их изучаем, но и они нас. Но они это делают незаметно: могут плыть позади человека, но не взаимодействовать с ним.
Что касается физических изменений животных, то тут трудно сказать, потому что эволюция — процесс медленный. И для того, чтобы его исследовать, нужны серьезные методы, в том числе — инвазивные, которые опасны для жизни дельфинов. Мы не можем их применить к краснокнижным животным.
— Действительно ли косатки — это дельфины, а не киты?
— Вообще, все китообразные — это киты. Косатки относятся к зубатым китам. К зубатым китам также относятся кашалоты, гринды (черные дельфины. — прим. «ВМ») и даже маленькие морские свиньи. Все зубатые киты — хищники, кто-то ест рыбу, кто-то моллюсков, а кто-то даже тюленя может съесть.
— В США дельфинов использует ВМС для обезвреживания террористов. А есть ли в РФ такие подразделения?
— Да, у нас в стране тоже работает такая служба. Раньше в СССР в Севастополе была военноморская база, на которой готовили дельфинов-разведчиков. Они исследовали акваторию на предмет чужих подводных объектов вроде лодок и торпед. А во время Великой Отечественной войны были попытки сделать дельфинов-подрывников: к дельфину привязывали взрывчатку, и он, как камикадзе, врезался в чужие суда и взрывался вместе с ними. Сейчас дельфины занимаются пограничной службой. Они живут в водных вольерах в открытом море, а когда их выпускают, они обходят акваторию. И если обнаруживают подозрительные объекты, то возвращаются в вольер и подают определенный сигнал тренерам.
— Как дельфины реагируют на разлив мазута в Анапе: не поменяют ли они место дислокации после аварии?
— Дельфины не токсикологи, поэтому предположить, что они испугаются токсинов, мы не можем. Это человек способен провести исследования и запретить остальным купаться в Черном море. А дельфины вынуждены оставаться там и питаться зараженной рыбой. Но токсины часто сразу не вызывают острого отравления у крупных животных, поэтому мы можем просто не увидеть, что оно произошло.
Сейчас мы наблюдаем за выбросами дельфинов на берег. Но сказать, что это произошло именно из-за токсинов, нельзя, потому что есть ряд других факторов, которые могут к этому привести. Сейчас дельфины радостно играют в районе Анапы. Но если обратить внимание на прежние разливы нефти, например в Мексиканском заливе, то там в первый год после разлива китообразные не гибли. Были какие-то сезонные выбросы, но они укладывались в рамки обычных явлений. А уже через год ученые стали отмечать появления инфекционных заболеваний животных, случаи бесплодия у самок, аборты и увеличения случаев гибели животных. Все это связано с тем, что токсины, накапливаясь в рыбе, которой питаются китообразные, попадают в организм и ослабляют иммунную систему. Поэтому возникает целый ряд патологий, который может приводить к массовым заболеваниям и гибели особей.
Сейчас мы с коллегами** готовимся к тому, что подобное может произойти и у нас. Хотя надеемся, что последствия будут не такими, как в Мексиканском заливе, и все наши дельфинчики останутся живы. Пока не видели дельфинов, вымазанных в мазуте, как это происходило с птицами. Было всего несколько особей с небольшими пятнышками: то есть дельфины эти пятна обходят. Но то, что мазут может попасть через рыбу, вполне возможно. Поэтому мы готовы оказывать помощь тем животным, которые могут заболеть в результате такого воздействия.
— Почему дельфину плохо в неволе, ведь в дельфинарии за ним ухаживают, кормят и там у него нет врагов?
— Да, с одной стороны, это хорошо, и именно так нам это и представляют. Я тоже в свое время работала с дельфинами, содержащимися в неволе. Но когда ты как ученый начинаешь разбирать, в каких условиях живет животное в неволе, то понимаешь, что мы ему не можем создать условия, которые обеспечат его биологические потребности. Дельфин — животное, которому нужно двигаться на очень больших пространствах. Он должен глубоко заныривать для того, чтобы работали его сердечно-сосудистая и дыхательная системы. А в дельфинарии глубина может быть максимум десять метров, и это предел! Этого недостаточно. Во-вторых, животные постоянно издают звуки, позволяющие им оценить окружающую среду. А теперь представьте, что все эти звуки отражаются от стенок небольших бассейнов. И дельфин ощущает себя, как будто ему надели на голову ведро, по которому постоянно кто-то лупит!
В-третьих, в дельфинарии животное не может полноценно общаться с другими дельфинами: он общается только с теми особями, которых ему навязали. Единственный, кого он действительно там любит, — это его тренер. Дельфины обожают своих тренеров и всегда рады тренировкам! Но это вынужденное поведение. Ну и, кроме того, как микробиолог могу сказать, что обеспечить биологическую безопасность в дельфинарии невозможно! Ни один фильтр не справится с теми микроорганизмами, которые попадают в воду бассейна от приходящих людей — тех же тренеров и обслуживающего персонала. То есть животные постоянно подвергаются микробной атаке. А хлорирование воды раздражает кожу дельфина. При этом если ее не хлорировать, то будут размножаться микробы, вызывающие инфекционные и воспалительные болезни.
Единственно, где можно было бы содержать животных — это в открытой акватории моря, и то только в том случае, если животное больное и ему нужно наблюдение человека. Но наблюдение не значит полное порабощение!
Я всегда привожу пример: представьте, что вас из хороших условий поместили в ванную комнату, где вы будете жить всю жизнь. Вы не будете видеть солнечного света и бегать по лесу каждое утро, как привыкли. Зато у вас будет хорошее медицинское обслуживание и питание. Сколько вы выдержите?
Это примерно то, что чувствует дельфин в дельфинарии, где у него остается единственная радость — приход любимого тренера, который с ним занимается.
* Цетология — раздел зоологии, который исследует песни китов, язык дельфинов и степень разумности этих морских млекопитающих.
** Татьяна Денисенко занимается ветеринарной работой в АНО Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» — автономной некоммерческой организации, созданной в целях спасения, лечения, реабилитации и возвращения черноморских дельфинов в природную среду обитания.
ДОСЬЕ.
Денисенко Татьяна Евгеньевна окончила ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина» в 1998 году по специальности «Ветеринария». В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата биологических наук. На кафедре микробиологии работает с 1999 года. Специалист в области лабораторной диагностики инфекционных заболеваний диких, экзотических, мелких домашних и сельскохозяйственных животных. Однако основное направление ее исследований — ветеринария и микробиология морских млекопитающих. Татьяна Евгеньевна входит в Совет по морским млекопитающим РФ, в Евросоюз по китообразным (ECS). Занимается ветеринарной работой в АНО Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа». Изучает микробиоту инфекционных болезней диких морских млекопитающих.