В Самарской области предъявлено обвинение еще 7 членам ОПС «Сироткинские»

По данным следствия, обвиняемые входили в группировку под руководством Игоря Сиротенко. Им инкриминируют участие в преступлениях, совершенных организованной вооруженной группой, включая:
Убийство лидера конкурирующего преступного формирования в 2004 году;Покушение на убийство охранника в 2004 году;Покушение на убийство журналиста в 2010 году.
В ходе обысков изъято огнестрельное оружие, спецсредства, электронные носители информации и документы. Все фигуранты содержатся под стражей.
Лидер группировки Сиротенко остается в международном розыске. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие также проверяет возможные связи членов ОПГ с сотрудниками правоохранительных органов и факты хищения бюджетных средств.
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