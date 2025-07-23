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В Самарской области предъявлено обвинение еще 7 членам ОПС «Сироткинские»

Следственными органами предъявлено обвинение семи членам организованного преступного сообщества, действовавшего в регионе с 1990-х годов.

Следственными органами предъявлено обвинение семи членам организованного преступного сообщества, действовавшего в регионе с 1990-х годов. Задержания прошли в Тольятти и Самаре при участии сотрудников Следственного комитета, ФСБ и МВД России с силовой поддержкой Росгвардии.

По данным следствия, обвиняемые входили в группировку под руководством Игоря Сиротенко. Им инкриминируют участие в преступлениях, совершенных организованной вооруженной группой, включая:

Убийство лидера конкурирующего преступного формирования в 2004 году;Покушение на убийство охранника в 2004 году;Покушение на убийство журналиста в 2010 году.

В ходе обысков изъято огнестрельное оружие, спецсредства, электронные носители информации и документы. Все фигуранты содержатся под стражей.

Лидер группировки Сиротенко остается в международном розыске. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие также проверяет возможные связи членов ОПГ с сотрудниками правоохранительных органов и факты хищения бюджетных средств.

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