В Красноярском крае самолет вернулся в аэропорт из-за поломки двигателя

Инцидент произошел сегодня около 11 часов по местному времени. Самолет, вылетевший из Черемшанки под Красноярском и направлявшийся в Подкаменную Тунгуску Туруханского района, вернулся в аэропорт вылета из-за аварии. На борту воздушного судна находились 10 пассажиров и 2 члена экипажа.