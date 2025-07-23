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В Красноярском крае самолет вернулся в аэропорт из-за поломки двигателя

На борту воздушного судна находились 10 пассажиров и 2 члена экипажа.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае в среду, 23 июля, самолет с пассажирами вернулся в аэропорт вылета из-за поломки одного из двигателей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел сегодня около 11 часов по местному времени. Самолет, вылетевший из Черемшанки под Красноярском и направлявшийся в Подкаменную Тунгуску Туруханского района, вернулся в аэропорт вылета из-за аварии. На борту воздушного судна находились 10 пассажиров и 2 члена экипажа.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Самолет временно отстранено от полетов. Прокуратура устанавливает обстоятельства авиаинцидента.

Ранее сообщалось, что в Австралии в салоне самолета вспыхнул пожар из-за батареи в сумке пассажира.