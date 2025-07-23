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Промтрансбанк признан банкротом по иску ЦБ РФ

Арбитражный суд Башкирии по иску Центробанка РФ признал Промтрансбанк банкротом и прекратил полномочия его временной администрации. Судебное заседание прошло в среду, 23 июля.

Арбитражный суд Башкирии по иску Центробанка РФ признал Промтрансбанк банкротом и прекратил полномочия его временной администрации. Судебное заседание прошло в среду, 23 июля.

Сообщается, что обязанности конкурсного управляющего банком возложены на Агентство по страхованию вкладов.

— Открыть в отношении ООО «Промтрансбанк» конкурсное производство сроком на один год, прекратить полномочия руководителей временной администрации и иных органов управления кредитной организации, — цитирует решение суда ТАСС.

В апреле ЦБ РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка. Тогда сообщалось, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты, что привело к неоднократному применению мер, включая ограничения на привлечение вкладов, в течение последнего года. Также регулятор указал на несоблюдение банком требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

До этого Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест» в связи с нарушением федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также обнаружения крупной недостачи наличных средств во время одной из проверок.