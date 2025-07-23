Промтрансбанк признан банкротом по иску ЦБ РФ

В апреле ЦБ РФ отозвал лицензию у Промтрансбанка. Тогда сообщалось, что банк нарушал федеральные законы и нормативные акты, что привело к неоднократному применению мер, включая ограничения на привлечение вкладов, в течение последнего года. Также регулятор указал на несоблюдение банком требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.