Срочно: задержан редактор URA.RU, к нему не пускают адвокатов

В середине июля в СИЗО к Аллаярову приходил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он требовал заключить сделку со следствием, отказаться от услуг своих адвокатов и дать показания на других сотрудников агентства, о каких его попросит следствие. Аллаяров на это не согласился. После к Денису приходила и следователь, которая ведет его дело и которая сейчас отказывается раскрывать местоположение Сергеева — она требовала от Аллаярова признать вину и отказаться от своих защитников. В связи с этим адвокаты заявили следователю отвод, также была направлена жалоба в областную прокуратуру.