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Россиян предостерегли от попыток сделать селфи с пришедшими в город лисами

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Life.ru рассказал, как вести себя при встрече с дикими лисами в городских условиях.

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Life.ru рассказал, как вести себя при встрече с дикими лисами в городских условиях.

Собеседник издания обратил внимание на то, что эти животные захотят в большие города не от хорошей жизни. Он подчеркнул, что лисы идут к человеку, которого они боятся, из-за того, что их кормовая база в естественной среде сильно меняется, и чаще всего эти изменения происходят в негативную сторону.

Запашный предостерег от контакта с пришедшими в город лисами, учитывая, что желание помочь дикому животному, подкормив его, может обернуться против самого зверя. По его словам, привыкнув к легкой добыче, лисица будет возвращаться в город снова и снова, подвергая себя опасности. К тому же он предупредил, что лисы могут быть переносчиками опасных недугов, в том числе бешенства, поэтому не стоит рисковать здоровьем ради мимолетного фото.

Дрессировщик призвал тех, кому вдруг довелось увидеть лисицу, не бежать за красивыми селфи и не пытаться эту лисичку поймать, чтобы куда-то отнести. Собеседник издания отметил, что опасность остается, и в этом случае следует вызывать специалистов из МЧС и природоохранных организаций, поскольку решать вопрос должны компетентные органы.

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