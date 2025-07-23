Россиян предостерегли от попыток сделать селфи с пришедшими в город лисами

Запашный предостерег от контакта с пришедшими в город лисами, учитывая, что желание помочь дикому животному, подкормив его, может обернуться против самого зверя. По его словам, привыкнув к легкой добыче, лисица будет возвращаться в город снова и снова, подвергая себя опасности. К тому же он предупредил, что лисы могут быть переносчиками опасных недугов, в том числе бешенства, поэтому не стоит рисковать здоровьем ради мимолетного фото.