Русскую «Википедию» захватила закрытая группа модераторов

«Википедия» — самый популярный в мире информресурс. Он был создан еще в 2001 году и задумывался как многоязычная онлайн-энциклопедия со свободным контентом. Однако за двадцать лет своего существования «Википедия» превратилась не в свободную энциклопедию, а в закрытую систему с жесткой внутренней иерархией. Управление платформой фактически захватила небольшая группа администраторов, которые устанавливают собственные правила, подавляют инакомыслие и блокируют несогласных без объяснений. Почему в русскоязычном сегменте пользователи все чаще замечают токсичные материалы, а новичков не допускают к созданию контента? Кто они — всемогущие администраторы «Википедии», которые могут удалить вас без объяснения причин? О том, как «Википедия» из свободной энциклопедии превратилась в закрытую систему с жесткой иерархией, почему администраторы блокируют несогласных без объяснений, а новичков не допускают к созданию контента, и откуда в русскоязычном сегменте все больше токсичных материалов — разбиралась «Газета.Ru».