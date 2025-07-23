Омича оштрафовали на 1 млн рублей за попытку дачи взятки

Омский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о попытке дачи взятки в 300 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 и пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ. Об этом сообщила облпрокуратура 23 июля.
Следствие установило, что в октябре 2024 года осужденный попытался передать деньги сотруднику УФСИН за незаконный перевод отца из исправительного центра в медицинское учреждение. Чиновник отказался от предложения, после чего злоумышленника задержали на месте преступления.
Суд назначил штраф в размере 1 млн рублей с конфискацией суммы взятки. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее «КП Омск» рассказала о загрязнении воздуха в селе Дружино.