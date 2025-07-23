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Шаманы, идолы и совы: к фестивалю «Зов Пармы» Почта России выпустила серию уникальных открыток

Гости и участники этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы», который пройдет в Прикамье в ближайшие дни, смогут отправить оригинальные открытки в любую точку мира.

Гости и участники этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы», который пройдет в Прикамье в ближайшие дни, смогут отправить оригинальные открытки в любую точку мира. Они изготовлены специально к событию и несут символику фестиваля и древней Пармы.

На открытках размещены изображения шамана, идолов и совы. Получить такие открытки на фестивале можно будет бесплатно, их отправка по почте тоже будет бесплатной, в том числе за границу. Для этого просто нужно опустить подписанную открытку в почтовый ящик.

Выпущенная серия открыток является лимитированной, пояснила директор регионального управления Почты России Наталия Доронина. Так что они не только станут прекрасным сувениром с масштабного события и послужат популяризации истории и культуры Пермского края, но и заинтересуют коллекционеров.