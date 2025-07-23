Shot: Певец Валерий Меладзе будет заниматься арендой недвижимости в России

6 марта стало известно, что Меладзе в перерывах между зарубежными гастролями тайно живет в своем трехэтажном элитном коттедже в закрытом ЖК «Миллениум-парк» в Московской области. При этом сам дом оформлен на его жену Альбину Джанабаеву. В России у певца также осталась квартира в Строгине, в которой проживает его 92-летняя мать.