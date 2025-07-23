Shot: Певец Валерий Меладзе будет заниматься арендой недвижимости в России

Певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе зарегистрировал три новых направления деятельности в рамках своего индивидуального предпринимательства в России. Об этом сообщает Shot.
Отмечается, что артист расширил сферу своей ИП-деятельности, добавив к ней управление и аренду недвижимости. ИП Меладзе было оформлено еще в декабре 2024 года, и ранее основное направление касалось телерадиовещания.
Также, как утверждают СМИ, в России у Меладзе имеется компания «Вантаж», которой принадлежит торговый центр в районе Восточное Бирюлево. По оценке Telegram-канала, этот бизнес приносит не менее 15 миллионов рублей в год. Соучредителями выступают сестра певца Лиана и еще один деловой партнер.
6 марта стало известно, что Меладзе в перерывах между зарубежными гастролями тайно живет в своем трехэтажном элитном коттедже в закрытом ЖК «Миллениум-парк» в Московской области. При этом сам дом оформлен на его жену Альбину Джанабаеву. В России у певца также осталась квартира в Строгине, в которой проживает его 92-летняя мать.