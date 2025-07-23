«Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег и пособий на сторонние счета

«Почта России» воспользовалась целевыми средствами, предназначенными для пенсионных и социальных выплат, для размещения на банковских счетах с целью получения дохода. К такому вывода пришла Счетная палата РФ по итогам аудита за период с 2020 по 2025 годы.
Помимо этого, компания направила более 1,5 миллиарда рублей на спонсорство и благотворительность и более 600 миллионов рублей на продвижение в Сети.
Сообщается, что «Почта России» также отправляла значительные суммы на поддержку спортивных организаций. В пресс-службе организации заявили, что компания обеспечивает выплатами девять миллионов пенсионеров по всей стране даже в условиях ЧС в приграничных районах.
— Несоблюдение сроков доставки пенсий и пособий связано с возможностью извлечения АО «Почта России» дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах. Также Социальный фонд России выявил у «Почты России» 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1−20 дней, — отмечается в материале «Ведомостей».
До этого аудит Счетной палаты уже выявлял серьезные проблемы в работе «Почты России» — в отчете говорилось о неэффективном управлении, убытках и неспособности компании обеспечить развитие и доступность почтовых услуг.
Ранее Московское областное УФАС оштрафовало «Почту России» на 20 тысяч рублей за непредоставление информации, необходимой для расследования нарушения закона «О рекламе».