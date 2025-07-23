Ситуация с поездами в Крыму нормализовалась

Поезда, следующие в Крым и обратно, начали курсировать без задержек. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».
«Все поезда “Таврия” и “Таврия Экспресс”, которые ранее задерживались в пути, успешно введены в график или прибыли на станции назначения», — говорится в сообщении.
Перевозчик извинился за доставленные неудобства. В компании поблагодарили пассажиров за понимание.
Напомним, задержки поездов начались в пятницу, 18 июля. Причиной такой ситуации стало то, что в 22.47 обломки БПЛА повредили контактную сеть на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Сообщалось, что ведутся восстановительные работы.
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