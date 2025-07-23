От простого рабочего до мировой легенды рока: как Оззи Осборн навсегда изменил мир

Под руководством своей второй жены и менеджера Шэрон Осборн артист начал успешную сольную карьеру. Его сольные работы, такие как «Blizzard of Ozz» (1980) и «No More Tears» (1991), стали платиновыми и закрепили его статус рок-легенды. Осборн также прославился своими эпатажными сценическими выходками, самой известной из которых стал инцидент с откусыванием головы летучей мыши во время концерта в 1982 году, что привело к госпитализации и курсу прививок от бешенства. Значимым вкладом Осборна в музыкальную культуру стало создание фестиваля Ozzfest в 1996 году, ставшего одной из главных площадок для исполнителей хард-рока и метала.