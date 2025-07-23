Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Хомуха: Ахметов стилистически не подходит «Крыльям»

«Поможет ли Ахметов “Крыльям Советов”? Сложно сказать, стилистически он не очень подходит команде. Потому что самарцы будут играть на быстрых ответных атаках, а это не самая сильная его сторона», — объяснил Дмитрий Хомуха «Совспорту».