Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Хомуха: Ахметов стилистически не подходит «Крыльям»

Бывший российский и туркменский футболист подчеркнул: 27-летний полузащитник может не вписаться в команду из Самарской области.
Ильзат Ахметов пополнит состав волжан по договору аренды «КС» с «Зенитом». Соглашение — на сезон. Об этом писал инсайдер Иван Карпов. Позже информацию подтвердил представитель петербургского клуба Александр Медведев.
В минувшем сезоне поучаствовал в 15 встречах «сине-бело-голубых». Без результативных действий на поле.
«Поможет ли Ахметов “Крыльям Советов”? Сложно сказать, стилистически он не очень подходит команде. Потому что самарцы будут играть на быстрых ответных атаках, а это не самая сильная его сторона», — объяснил Дмитрий Хомуха «Совспорту».
Недавно стало известно, что в день матча «зелено-бело-синих» с «Пари НН» (6+) пустят бесплатные шаттлы.
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