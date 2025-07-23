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Life: уехавший Валерий Меладзе расширяет бизнес в России

Покинувший Россию певец Валерий Меладзе решил расширить свою предпринимательскую деятельность в стране и начал предоставлять услуги в сфере недвижимости. Об этом сообщил Life.

ИП Меладзе начало предоставлять услуги по сдаче недвижимости.

Покинувший Россию певец Валерий Меладзе решил расширить свою предпринимательскую деятельность в стране и начал предоставлять услуги в сфере недвижимости. Об этом сообщил Life.

«Артист внес коррективы в деятельность своего ИП, которое существует с 2004 года. Теперь в перечне его услуг появились три новых направления, связанных с управлением и сдачей в аренду недвижимости», — передал Life.

До недавнего времени индивидуальное предпринимательство Меладзе было ориентировано на телевизионные проекты и организацию концертов. Помимо этого, певцу принадлежит доля в компании «Вантаж», владеющей одноименным торговым центром в Восточном Бирюлеве и арендующей помещение в Западном Бирюлеве.

Накануне Меладзе отметил 60-летие в Испании, арендовав ресторан Magna Caf? Marbella за две тысячи евро и заплатив по 200 евро за каждого гостя, а также 60 евро за работу бара. Общие расходы на юбилей составили около миллиона рублей, передает «360.ru».