Life: уехавший Валерий Меладзе расширяет бизнес в России

ИП Меладзе начало предоставлять услуги по сдаче недвижимости.
Покинувший Россию певец Валерий Меладзе решил расширить свою предпринимательскую деятельность в стране и начал предоставлять услуги в сфере недвижимости. Об этом сообщил Life.
«Артист внес коррективы в деятельность своего ИП, которое существует с 2004 года. Теперь в перечне его услуг появились три новых направления, связанных с управлением и сдачей в аренду недвижимости», — передал Life.
До недавнего времени индивидуальное предпринимательство Меладзе было ориентировано на телевизионные проекты и организацию концертов. Помимо этого, певцу принадлежит доля в компании «Вантаж», владеющей одноименным торговым центром в Восточном Бирюлеве и арендующей помещение в Западном Бирюлеве.
Накануне Меладзе отметил 60-летие в Испании, арендовав ресторан Magna Caf? Marbella за две тысячи евро и заплатив по 200 евро за каждого гостя, а также 60 евро за работу бара. Общие расходы на юбилей составили около миллиона рублей, передает «360.ru».