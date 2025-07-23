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В Челябинске почти 950 домов останутся без горячей воды с 29 июля

Стартует пятый этап опрессовки.

Источник: АиФ

Пятый этап опрессовки стартует в следующий вторник, 29 июля. Как сообщается на сайте администрации Челябинска, под отключение горячего водоснабжения попадут 947 многоквартирных домов, 55 детских садов, 45 учебных и 40 лечебных учреждений. Работы планируют завершить 12 августа.

«Кроме того, по отдельному графику в июле-августе проходят опрессовки в домах, обслуживаемых локальными котельными», — говорится в сообщении.

Срок опрессовки — две недели. Однако, в случае непредвиденных работ, он может быть продлен. Или вовсе горячая вода вернутся в дома челябинцев и раньше.

Со списком домов, жильцов которых коснется отключение, можно ознакомиться на сайте администрации.