В Челябинске почти 950 домов останутся без горячей воды с 29 июля

Пятый этап опрессовки стартует в следующий вторник, 29 июля. Как сообщается на сайте администрации Челябинска, под отключение горячего водоснабжения попадут 947 многоквартирных домов, 55 детских садов, 45 учебных и 40 лечебных учреждений. Работы планируют завершить 12 августа.
«Кроме того, по отдельному графику в июле-августе проходят опрессовки в домах, обслуживаемых локальными котельными», — говорится в сообщении.
Срок опрессовки — две недели. Однако, в случае непредвиденных работ, он может быть продлен. Или вовсе горячая вода вернутся в дома челябинцев и раньше.
Со списком домов, жильцов которых коснется отключение, можно ознакомиться на сайте администрации.