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Медик из Иркутска Татьяна Литвинова получила звание «Заслуженный врач РФ»

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» заведующей отделом лучевой диагностики Иркутского диагностического центра Татьяне Литвиновой. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе медучреждения, она работает в ИДЦ с момента его основания в 1999 году, а ее общий стаж в рентгенологии превышает 35 лет.

— Под ее руководством отдел был оснащен современным оборудованием и переведен на цифровые технологии. Литвинова владеет всеми ключевыми методами диагностики, включая МРТ, КТ и рентгенографию. За годы работы она провела около 50 000 исследований, выявив более 7 000 случаев рака на ранних стадиях, — рассказывают медики.

В 2018 году она организовала отдел лучевой диагностики в Братске, а во время пандемии COVID-19 обеспечила бесперебойное обследование пациентов. Ее отдел неоднократно входил в топ всероссийских рейтингов. Литвинова — автор 15 научных работ, участник 30 международных конференций, входит в экспертные группы по рентгенологии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семья с 11 детьми из Усолья-Сибирского награждена орденом «Родительская слава».