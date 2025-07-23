Медик из Иркутска Татьяна Литвинова получила звание «Заслуженный врач РФ»

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» заведующей отделом лучевой диагностики Иркутского диагностического центра Татьяне Литвиновой. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе медучреждения, она работает в ИДЦ с момента его основания в 1999 году, а ее общий стаж в рентгенологии превышает 35 лет.
— Под ее руководством отдел был оснащен современным оборудованием и переведен на цифровые технологии. Литвинова владеет всеми ключевыми методами диагностики, включая МРТ, КТ и рентгенографию. За годы работы она провела около 50 000 исследований, выявив более 7 000 случаев рака на ранних стадиях, — рассказывают медики.
В 2018 году она организовала отдел лучевой диагностики в Братске, а во время пандемии COVID-19 обеспечила бесперебойное обследование пациентов. Ее отдел неоднократно входил в топ всероссийских рейтингов. Литвинова — автор 15 научных работ, участник 30 международных конференций, входит в экспертные группы по рентгенологии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что семья с 11 детьми из Усолья-Сибирского награждена орденом «Родительская слава».