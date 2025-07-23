Медик из Иркутска Татьяна Литвинова получила звание «Заслуженный врач РФ»

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач РФ» заведующей отделом лучевой диагностики Иркутского диагностического центра Татьяне Литвиновой. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе медучреждения, она работает в ИДЦ с момента его основания в 1999 году, а ее общий стаж в рентгенологии превышает 35 лет.