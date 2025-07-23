Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил 237 млрд рублей

По ее словам, чаще всего у малого бизнеса город закупал медицинские изделия и лекарства — на них приходится 25 тыс. контрактов общей суммой более 64 млрд рублей. На покупку стройматриалов заключено более 12 тыс. контрактов на общую суммы свыше 7,6 млрд рублей, а на образовательные услуги — 11 тыс. контрактов на 1,2 млрд рублей.