Багреева: объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил 237 млрд рублей

В январе — июне 2025 года Москва заключила более 133 тыс. контрактов с малым бизнесом на поставку товаров и услуг на сумму 237,5 млрд рублей. Наиболее востребованными категориями стали медицинские товары, стройматериалы и образовательные услуги — в сумме на них пришлось свыше трети заключенных контрактов, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Субъекты малого предпринимательства активно участвуют во многих столичных проектах. Они занимаются строительством объектов городской инфраструктуры, ремонтируют дороги, благоустраивают дворы, обеспечивают бесперебойные поставки продуктов питания и медикаментов в школы, детские сады и больницы», — отметила Багреева.
По ее словам, чаще всего у малого бизнеса город закупал медицинские изделия и лекарства — на них приходится 25 тыс. контрактов общей суммой более 64 млрд рублей. На покупку стройматриалов заключено более 12 тыс. контрактов на общую суммы свыше 7,6 млрд рублей, а на образовательные услуги — 11 тыс. контрактов на 1,2 млрд рублей.
Москва активно привлекает малый бизнес в госзаказ, в том числе совершенствуя законодательство о контрактных отношениях. Например, с 2022 года все закупки суммой не более 20 млн рублей проводят исключительно среди малых предпринимателей, что создает дополнительные возможности для них. Росту доли малого бизнеса в экономике Москвы также способствует развитие межрегионального сотрудничества в закупочной сфере.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в первом полугодии на региональных поставщиков пришлось около 40% заключенных контрактов суммой более 73 млрд рублей.
«Чаще всего в столичных закупках участвовали представители малого бизнеса из Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тюменской и Нижегородской областей — с ними было заключено свыше 30 тыс. контрактов на более чем 42 млрд рублей», — добавил Пуртов.
Напомним, что контрактная система столицы является одной из лучших в стране — Москва много лет подряд возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок. Стандартизация процедур, цифровизация и активная работа малого бизнеса обеспечивает экономию московского госзаказа на всех этапах процесса.