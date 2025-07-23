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Движение троллейбусов и автобусов остановилось в Минске из-за подтоплений

Минсктранс сказал об остановке движение троллейбусов и автобусов из-за подтоплений 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Минске произошла остановка движения ряда троллейбусов и автобусов из-за подтоплений на улицах. Ситуацию в белорусской столице 23 июля прокомментировали в «Минсктрансе».

Утром в среду в «Минсктрансе» сказали, что во время дождя подтопления зафиксированы на улицах Гурского, Льва Сапеги, Казинца, Глаголева, где вынужденно остановлено движение троллейбусов и автобусов.

В частности, остановилось движение на троллейбусных маршрутах: № 8, 31, 39, 47, 53, 19, 27, 82. Остановились также автобусы: № 166, 109 В, 162, 146 и другие.

Кроме того, зафиксированы подтопления на Партизанском проспекте. Там произошла остановка движения троллейбусов № 3, 16, 19, 30, 36, 59.

И мы писали, что половина оборота общепита Беларуси приходится на Минск, вторая — на другие регионы.

Тем временем, глава МИД сказал про альтернативы отдыха на море для белорусов: «Невозможно нормально полететь отдохнуть в Грецию, Испанию, Италию».