Движение троллейбусов и автобусов остановилось в Минске из-за подтоплений

В Минске произошла остановка движения ряда троллейбусов и автобусов из-за подтоплений на улицах. Ситуацию в белорусской столице 23 июля прокомментировали в «Минсктрансе».
Утром в среду в «Минсктрансе» сказали, что во время дождя подтопления зафиксированы на улицах Гурского, Льва Сапеги, Казинца, Глаголева, где вынужденно остановлено движение троллейбусов и автобусов.
В частности, остановилось движение на троллейбусных маршрутах: № 8, 31, 39, 47, 53, 19, 27, 82. Остановились также автобусы: № 166, 109 В, 162, 146 и другие.
Кроме того, зафиксированы подтопления на Партизанском проспекте. Там произошла остановка движения троллейбусов № 3, 16, 19, 30, 36, 59.
И мы писали, что половина оборота общепита Беларуси приходится на Минск, вторая — на другие регионы.
Тем временем, глава МИД сказал про альтернативы отдыха на море для белорусов: «Невозможно нормально полететь отдохнуть в Грецию, Испанию, Италию».