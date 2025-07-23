Уехавший из РФ Валерий Меладзе расширяет свой российский бизнес

Уехавший в Европу Валерий Меладзе решил расширить сферу своего бизнеса в России. По данным SHOT, певец внес изменения в свое ИП, зарегистрированное еще в 2004 году. Теперь в перечне видов деятельности значатся три новых направления, связанных с управлением и арендой недвижимости.