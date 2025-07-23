Уехавший из РФ Валерий Меладзе расширяет свой российский бизнес

Уехавший в Европу Валерий Меладзе решил расширить сферу своего бизнеса в России. По данным SHOT, певец внес изменения в свое ИП, зарегистрированное еще в 2004 году. Теперь в перечне видов деятельности значатся три новых направления, связанных с управлением и арендой недвижимости.
Ранее в документах фигурировали только телевидение и концертная деятельность — стандартный набор для артистов, который оставался неизменным более 20 лет.
Кроме ИП, у Меладзе остается компания ООО «Вантаж», которой принадлежит одноименный торговый центр в Восточном Бирюлеве. Фирма также арендует здание ТЦ в Западном Бирюлеве.
Бизнесом певец занимается совместно с сестрой Лианой и их партнером. По имеющимся данным, этот актив приносит ему около 15 миллионов рублей ежегодного дохода.
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