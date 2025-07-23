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Уехавший из РФ Валерий Меладзе расширяет свой российский бизнес

Уехавший в Европу Валерий Меладзе решил расширить сферу своего бизнеса в России.

Уехавший в Европу Валерий Меладзе решил расширить сферу своего бизнеса в России. По данным SHOT, певец внес изменения в свое ИП, зарегистрированное еще в 2004 году. Теперь в перечне видов деятельности значатся три новых направления, связанных с управлением и арендой недвижимости.

Ранее в документах фигурировали только телевидение и концертная деятельность — стандартный набор для артистов, который оставался неизменным более 20 лет.

Кроме ИП, у Меладзе остается компания ООО «Вантаж», которой принадлежит одноименный торговый центр в Восточном Бирюлеве. Фирма также арендует здание ТЦ в Западном Бирюлеве.

Бизнесом певец занимается совместно с сестрой Лианой и их партнером. По имеющимся данным, этот актив приносит ему около 15 миллионов рублей ежегодного дохода.

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