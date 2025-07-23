Российским туристам рассказали об их правах при бронировании отелей

Так, по словам Адамушкиной, в соответствии со статьей 10 Закона «О защите прав потребителей» у туриста есть право получить исчерпывающую информацию о номере до заключения договора, в том числе о его площади, оснащении и санитарных условиях. При этом администрация гостиницы не обязана физически показывать номер до оплаты. Если у путешественника появились сомнения, он вправе отказаться от услуги до начала ее оказания, компенсировав только фактические расходы отеля.