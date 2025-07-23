Российским туристам рассказали об их правах при бронировании отелей

При бронировании отеля и заселении в номер следует внимательно изучать условия договора и сохранять все платежные документы, рассказала эксперт Олеся Адамушкина в беседе с «Известиями».
Она отметила, что российское законодательство предоставляет четкие механизмы защиты, но из-за недостаточной осведомленности граждан они часто остаются невостребованными.
Так, по словам Адамушкиной, в соответствии со статьей 10 Закона «О защите прав потребителей» у туриста есть право получить исчерпывающую информацию о номере до заключения договора, в том числе о его площади, оснащении и санитарных условиях. При этом администрация гостиницы не обязана физически показывать номер до оплаты. Если у путешественника появились сомнения, он вправе отказаться от услуги до начала ее оказания, компенсировав только фактические расходы отеля.
Эксперт также обратила внимание на ситуации с размещением животных. По ее словам, если отель позиционирует себя как pet friendly, но при выезде туриста требует не указанную в договоре дополнительную плату, он нарушает пункт 26 Правил предоставления гостиничных услуг. В таком случае можно оспорить незаконные начисления через Роспотребнадзор или суд.
Если же турист после заселения в номер обнаруживает существенные недостатки оказанной услуги, такие как неисправность оборудования, нарушение санитарных норм или сильный шум, он может предъявить требования в соответствии со статьей 29 Закона о защите прав потребителей. Это может быть как устранение проблем, так и снижение стоимости проживания либо полное расторжение договора с возвратом средств, подчеркнула Адамушкина.
Она также предупредила о существовании мошеннических сайтов, полностью копирующих официальные платформы бронирования. Адамушкина призвала всегда проверять адресную строку и не пользоваться ресурсами, которые перенаправляют в мессенджеры якобы для подтверждения брони.
В МВД также предупреждали о мошеннических схемах при покупке путевок.
Ранее в Российском союзе туриндустрии прокомментировали сообщения о появлении на побережье Турции опасных бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus.