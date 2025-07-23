Суд признал банкротом Промтрансбанк

В апреле 2025 года Банк России отозвал лицензию у ПромТрансБанка из-за систематических нарушений банковского законодательства и нормативных актов регулятора, а также требований по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, организация длительное время оставалась убыточной, передает RT.