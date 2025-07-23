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Суд признал банкротом Промтрансбанк

Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил иск Центрального банка России и признал Промтрансбанк банкротом. Соответствующий приговор огласила судья в зале суда.

Судья огласила, что Промтрансбанк признан несостоятельным.

Арбитражный суд Республики Башкортостан удовлетворил иск Центрального банка России и признал Промтрансбанк банкротом. Соответствующий приговор огласила судья в зале суда.

«Суд решил: признать ООО “Промтрансбанк” несостоятельным (банкротом)», — передает ТАСС слова судьи. Полномочия временной администрации были прекращены. Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов.

В апреле 2025 года Банк России отозвал лицензию у ПромТрансБанка из-за систематических нарушений банковского законодательства и нормативных актов регулятора, а также требований по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, организация длительное время оставалась убыточной, передает RT.