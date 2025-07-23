Четыре дрона сбиты над Орловской областью Четыре украинских дрона уничтожены над Орловской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. «За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожено 4 вражеские БПЛА», — написал губернатор. По его данным, повреждений и пострадавших нет. Утром 23 июля Минобороны сообщили о 33 сбитых за ночью БПЛА. Орловская область в сводке не фигурировала.
ВСУ ночью атаковали еще один регион
Четыре украинских дрона уничтожены над Орловской областью за ночь. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. «За прошедшую ночь над Орловской областью уничтожено 4 вражеские БПЛА», — написал губернатор. По его данным, повреждений и пострадавших нет. Утром 23 июля Минобороны сообщили о 33 сбитых за ночью БПЛА. Орловская область в сводке не фигурировала.
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