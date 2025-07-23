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Новая беда: Минздрав предупредил, что жара может вызывать опасные аллергические реакции

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июля). Летняя жара — не просто дискомфорт, но и потенциальная угроза для здоровья. По всей стране в эти дни установилась высокая температура, и, как прогнозируют синоптики, сильный зной продлится ещё как минимум до конца недели. Министерство здравоохранения Узбекистана предупредило: солнце может быть не только опасным из-за перегрева, но и провоцировать аллергические реакции.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +23°
Источник: Vaib.Uz

Об этом рассказала Илмира Разикова, директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра аллергологии и клинической иммунологии. По её словам, в такие дни ультрафиолетовое излучение становится особенно агрессивным, а кожа — более уязвимой.

«В условиях высокой температуры и солнечной активности возрастает риск фотодерматоза — кожного заболевания, возникающего в результате взаимодействия ультрафиолета с веществами в организме или на поверхности кожи», — поясняет Разикова.

Фотодерматоз проявляется сыпью в виде пузырьков, покраснений, ожогов, шелушения и зуда на участках тела, открытых солнцу — особенно на шее, груди и руках. Симптомы могут появиться уже в первые часы или спустя несколько дней после пребывания на солнце. Хотя в большинстве случаев заболевание проходит после лечения, оно может перейти в хроническую форму.

Чтобы избежать неприятных последствий, медики рекомендуют избегать солнца с 10:00 до 16:00, находясь в тени или в помещениях, носить закрытую одежду, особенно людям с чувствительной кожей, использовать солнцезащитные кремы с высокой степенью защиты, а также внимательно читать инструкции к лекарствам, так как некоторые препараты могут усиливать реакцию кожи на ультрафиолет.

Особую осторожность следует проявлять при приёме таких лекарств, как эритромицин, тетрациклин и стрептомицин. Эти препараты делают кожу уязвимой к солнечным лучам, и при их использовании врачи не рекомендуют выходить на улицу в дневное время.

Если вы заметили на коже покраснения, зуд или необычную сыпь после пребывания на солнце, специалисты советуют не заниматься самолечением, а обратиться в специализированный центр аллергологии или его региональные филиалы.

Жара — не повод для паники, но и не время для легкомыслия. Берегите себя и своих близких.