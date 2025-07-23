Новая беда: Минздрав предупредил, что жара может вызывать опасные аллергические реакции

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июля). Летняя жара — не просто дискомфорт, но и потенциальная угроза для здоровья. По всей стране в эти дни установилась высокая температура, и, как прогнозируют синоптики, сильный зной продлится ещё как минимум до конца недели. Министерство здравоохранения Узбекистана предупредило: солнце может быть не только опасным из-за перегрева, но и провоцировать аллергические реакции.