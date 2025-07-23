Задержан редактор Ura.ru

Напомним, в начале июня суд арестовал руководителя свердловской редакции информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова. По версии следствия, он дал взятку в размере 20 тыс. руб. экс-начальнику уголовного розыска ОП № 10 по городу Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Денис Аллаяров вину не признал и заявил, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью. Андрея Карпова, который приходится ему дядей, суд отправил под домашний арест — в агентстве считают, что журналист стал жертвой оговора со стороны экс-полицейского.