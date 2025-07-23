Фермеры из Иркутской области получат гранты на развитие аграрной сферы

— Всего в этом году мы получили 58 заявок. Победителям конкурса стали 21 человек. Каждый финалист сможет получить от трех до пяти миллионов рублей. Чтобы получить финансирование, фермер должен вложить от 10% собственных средств от затрат, — подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.