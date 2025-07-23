Фермеры из Иркутской области получат гранты на развитие аграрной сферы

В Иркутской области 21 фермер получит грант для реализации аграрного стартапа. Начинающие предприниматели смогут заниматься выращиванием зерновых культур и овощей, овцеводством, коневодством, разведением птиц и пчел. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, общая сумма грантов в этом году составила 90,9 миллиона рублей.
— Всего в этом году мы получили 58 заявок. Победителям конкурса стали 21 человек. Каждый финалист сможет получить от трех до пяти миллионов рублей. Чтобы получить финансирование, фермер должен вложить от 10% собственных средств от затрат, — подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Победители конкурса намерены использовать выигрыш для частичного покрытия расходов на строительство объектов, покупку животных, кормозаготовительной техники, транспорта и оборудования. В рамках проекта фермеры также должны создать и сохранить рабочие места в течение минимум пяти лет, а также достичь целей по своему бизнес-плану.