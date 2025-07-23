Комикам сделали строгое предупреждение о шутках про противоположный пол

Китайские чиновники предупреждают комиков, что издеваться над противоположным полом — это не повод для смеха. Предупреждение появилось после того, как серия шоу, в которых женщины-комики шутили о мужчинах, стала популярной.
Как сообщает Reuters, китайские провинциальные власти предостерегли комиков от разжигания розни между полами, посоветовав им критиковать конструктивно, а не «ради того, чтобы быть смешными».
Предупреждение поступило от властей восточной провинции Чжэцзян в WeChat в минувшие выходные после того, как женщина-комик упомянула о своем якобы жестоком браке в выступлении, которое стало популярным в китайских социальных сетях.
Права женщин в Китае — деликатная тема, отмечает Reuters.
Департамент по связям с общественностью провинции Чжэцзян раскритиковал некоторые комедийные шоу за то, что они превратились в «поле битвы» и превратили гендерные проблемы в «противостояние между мужчинами и женщинами».
«Критика, конечно, хороша, но она должна быть конструктивной, а не вращаться вокруг гендерного противостояния ради того, чтобы быть смешной», — говорится в статье, опубликованной в воскресенье в WeChat.
Департамент также предложил комикам советы о том, как обсуждать гендерную проблематику в своих выступлениях.
«Вместо того, чтобы высмеивать “слепо уверенных в себе мужчин”, лучше изучить социальные причины такого менталитета, — было предложено властями. — Вместо того, чтобы слепо высмеивать “материалистичных женщин”, лучше задуматься о том, как потребительство формирует гендерные роли».
В предупреждении не был назван конкретный комик, но упоминалась стриминговая платформа iQiyi «Король стендап-комедии» и упомянут новичок, которого онлайн окрестили «жемчужиной индустрии».
Ранее в этом месяце шоу транслировало выступление Фань Чунли, известной под сценическим псевдонимом «Фанчжурен», сюжет которого был посвящен ее якобы жестокому браку.
Зрители были тронуты до слез, и многие аплодировали стоя, когда она рассказала, что рассталась со своим бывшим мужем. Видео с ее выступления разлетелось по китайскому Интернету, благодаря чему у бывшей санитарки из северной провинции Шаньдун появилось множество новых поклонников.
Воскресное предупреждение вызвало некоторую критику в Интернете, утверждает Reuters.
«Простое изложение фактов о том, что произошло, провоцирует противостояние между мужчинами и женщинами?» — говорится в одном из самых популярных комментариев на Weibo.
«Как только что-то обсуждается с женской точки зрения, это называется гендерным противостоянием, не слишком ли это чувствительно», — говорится в другом сообщении.
В прошлом женщины сталкивались с негативной реакцией за шутки по гендерным вопросам, отмечает Reuters. В 2024 году розничная компания JD.com отказалась от спонсорства Ян Ли, комика, известной тем, что спрашивала, почему мужчины «выглядят так заурядно, но при этом так уверены в себе».
Раздраженные клиенты, в основном мужчины, заполнили социальные сети компании гневными комментариями после того, как Ян появилась на рекламном мероприятии.
Но в этом месяце поклонники аплодировали Фанчжурен за то, что она рассказала свою историю. «Окружающая среда меняет людей и будет способствовать пробуждению женщин», — написала она на Weibo.