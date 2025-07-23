Комикам сделали строгое предупреждение о шутках про противоположный пол

В прошлом женщины сталкивались с негативной реакцией за шутки по гендерным вопросам, отмечает Reuters. В 2024 году розничная компания JD.com отказалась от спонсорства Ян Ли, комика, известной тем, что спрашивала, почему мужчины «выглядят так заурядно, но при этом так уверены в себе».