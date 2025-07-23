«Сокол» из Новочебоксарска будет одним из первых соперников нового ХК «Самара»

Матч пройдет 15−16 августа в поселке Усть-Кинельский.
Напомним, в середине месяца писали, что в 63-м регионе появился новый ХК «Самара». В предстоящем сезоне будет выступать в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ). Организуют на базе местной «Академии».
15−16 августа примет «Сокол» из Новочебоксарска. А 19−20 сентября сыграют с соперником на его льду (6+). В прошлой «регулярке» клуб из Чувашии стал пятым в Восточной конференции НМХЛ и дошел до четвертьфинала плей-офф.
А на днях самарский ЦСК ВВС покинули трое хоккеистов. Все — защитники.
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