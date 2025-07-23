Утром 23 июля в Ростовской области сняли беспилотную опасность

В Ростовской области утром 23 июля сняли угрозу БПЛА. Об этом проинформировали в рассылке РСЧС.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории региона, — говорится в сообщении.
Напомним, предупреждение об опасности распространили в ночь с 22 на 23 июля. Для защиты от потенциальной угрозы всем рекомендовали временно уйти с улиц, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Не следовало подходить к окнам.
Всего прошедшей ночью в регионе сбили 11 беспилотников. Атаку отразили в Новочеркасске, Шахтах, Мясниковском, Родионово-Несветайском и Аксайском районах. Известно, что в Новочеркасске пострадали три человека, с травмами разной степени тяжести они попали в больницу.
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