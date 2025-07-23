Сначала воруют SIM-карты, а потом лишают россиян денег и даже соцсетей: раскрыта новая схема мошенников

«Что делать, если ваш номер украли? Для начала свяжитесь с мобильным оператором и сообщите о компрометации номера по официальному номеру телефона, в приложении или в салоне связи», — уточнили в Роскачестве, подчеркнув, что «действовать нужно незамедлительно».