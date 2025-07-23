Сначала воруют SIM-карты, а потом лишают россиян денег и даже соцсетей: раскрыта новая схема мошенников

В России участились случаи кражи SIM-карт. Как правило, мошенники используют для этих целей фишинг. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Злоумышленники рассылают поддельные сообщения от имени мобильных операторов. Они просят обновить данные, для чего присылают ссылку на фальшивый сайт. После ввода личных данных мошенники связываются с техподдержкой, представляясь владельцем номера, и просят перевыпустить SIM-карты.
Электронные SIM-карты (eSIM), встроенные в смартфоны, крадут через взлом личного кабинета на сайте оператора. В этом случае злоумышленники оформляют заявку на перенос eSIM. После этого они получают QR-код активации и фактически перехватывают контроль над номером.
Получив полный контроль над номером, преступники могут входить в приложения банка с целью кражи денег, менять пароли в социальных сетях и использовать аккаунты жертвы для мошенничества.
«Что делать, если ваш номер украли? Для начала свяжитесь с мобильным оператором и сообщите о компрометации номера по официальному номеру телефона, в приложении или в салоне связи», — уточнили в Роскачестве, подчеркнув, что «действовать нужно незамедлительно».
Как писал сайт KP.RU, следует установить пароль на SIM-карту.