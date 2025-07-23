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Житель Великобритании вычислил у себя рак по запаху карамели

Жителя Великобритании на протяжении долгого времени преследовал запах карамели: он обратился в больницу, где ему диагностировали онкологию. Об этом сообщил портал Unilad.

Жителя Великобритании на протяжении долгого времени преследовал запах карамели: он обратился в больницу, где ему диагностировали онкологию. Об этом сообщил портал Unilad.

Изначально врачи не связывали запах со злокачественной патологией. Однако впоследствии у него обнаружили агрессивную форму рака мозга.

Стандартная терапия не помогла пациенту — родственникам пришлось прибегнуть к более дорогим методам лечения. Теперь за здоровье британца будут ответственны врачи из Германии.

По словам медиков, причины происхождения такого типа онкологии неизвестны. Эксперты порекомендовали своевременно обращаться в больницу в случае появления необычных симптомов, уточняется в публикации.

Ученый-вирусолог из Хорватии по имени Беата Халасси сумела самостоятельно излечить онкологию, испытав на себе собственное лекарство. Специалист болела агрессивной формой рака молочной железы и дважды сталкивалась с рецидивом после традиционного лечения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что австралийка Кристал Мейк приняла болезненное покалывание в животе за последствия неправильного питания. Позднее выяснилось, что боли были проявлением рака кишечника, женщина пошла к врачу, когда онкология была уже на последней стадии.