Житель Великобритании вычислил у себя рак по запаху карамели

Ранее в СМИ появилась информация о том, что австралийка Кристал Мейк приняла болезненное покалывание в животе за последствия неправильного питания. Позднее выяснилось, что боли были проявлением рака кишечника, женщина пошла к врачу, когда онкология была уже на последней стадии.