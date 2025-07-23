Косатки из мести за раненую самку атакуют суда у берегов Испании и Франции

Первые случаи подобных атак зафиксировали еще в 2020 году. За это время хищники потопили шесть лодок. Если раньше нападения происходили в районе Гибралтарского пролива, то теперь охватывают и французское побережье. Эксперты опасаются, что вскоре косатки могут добраться до берегов Великобритании.