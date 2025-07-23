Косатки из мести за раненую самку атакуют суда у берегов Испании и Франции

Косатки продолжают нападать на яхты и небольшие суда у побережья Испании и Франции, сообщает The Telegraph.
По одной из версий, агрессию животных спровоцировала травма самки, известной как Белая Глэдис. Ученые считают, что именно она могла научить других косаток атаковать лодки якобы из мести.
Последний инцидент произошел у берегов страны Басков: испанская береговая охрана спасла двух моряков после нападения косаток на их судно.
Первые случаи подобных атак зафиксировали еще в 2020 году. За это время хищники потопили шесть лодок. Если раньше нападения происходили в районе Гибралтарского пролива, то теперь охватывают и французское побережье. Эксперты опасаются, что вскоре косатки могут добраться до берегов Великобритании.
Ранее сообщалось, что особи южной оседлой популяции косаток, обитающей в северо-западной части Тихого океана, умеют делать друг другу массаж.