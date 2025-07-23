Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении состава делегации для переговоров с Российской Федерацией. Как сообщает KP.RU со ссылкой на источник, число участников украинской переговорной группы увеличено с 12 до 14 человек.
В обновленный состав делегации вошли представитель омбудсмена и дополнительный представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Делегацию возглавит руководитель СНБО Рустем Умеров.
Прежде Зеленский предположил, что обсудят в новом раунде переговоров с Россией в Стамбуле. По мнению киевского главаря, главной темой для украинской стороны станет возвращение пленных. Зеленский полагает, что настоящего результата в завершения конфликта можно добиться «только на встрече лидеров».
По информации турецкого Independent Türkçe, ссылающегося на дипломатические источники, встреча между Москвой и Киевом вероятно пройдет в среду или четверг, 23−24 июля. Беседа состоится во дворце Чираган, где проходил второй раунд переговоров.