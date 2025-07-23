Зеленский расширил состав делегации для переговоров с Россией: кого добавили в список

Прежде Зеленский предположил, что обсудят в новом раунде переговоров с Россией в Стамбуле. По мнению киевского главаря, главной темой для украинской стороны станет возвращение пленных. Зеленский полагает, что настоящего результата в завершения конфликта можно добиться «только на встрече лидеров».