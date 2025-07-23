Вспышки на Солнце могут негативно влиять на здоровье, рассказал ученый

Ученый отметил, что в обществе встречаются крайне полярные точки зрения о влиянии на организм магнитных бурь. Тех, кто считает такое воздействие «ерундой», он призвал почитать нормы СанПиНа — государственный документ, где прямо указано, что переменные магнитные поля вредны для человека. Также неправильными он назвал попытки любое плохое самочувствие объяснить внешними факторами, особенно в качестве повода заняться самолечением.