В Минске появится новый автобусный маршрут. Рассказываем, где

Расписание рейсов следующее: от а/с «Юго-Западная» автобусы будут отправляться в 6.07, 6 37, 7.07, 7.37, 8.07, 8.37, 9.07, 9.57, 10.27, 10.57, 11.27, 11.57, 12.27, 12.57, 13.27, 13.57, 14.27, 14.57, 15.24, 15.51, 16.27, 17.06, 17.57, 18.27, 19.06, 19.36, 20.06, 20.36, 21.06, 21.36, а от остановки «2-й Прилукский пер.» отправление будет осуществляться в 6.14, 6.44, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.06, 15.33, 16.00, 16.36, 17.15, 18.06, 18.36, 19.15, 19.45, 20.14, 20.44, 21.14, 21.44.