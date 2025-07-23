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В ходе рейда в центре Петербурга задержали 35 мигрантов, выдворят пятерых

Кроме того, проверялось соблюдение ПДД владельцами машин.

В Центральном районе Петербурга прошел профилактический рейд, который был направлен на выявление нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Всего остановили свыше 300 автомобилей и проверили около 400 человек, в том числе — 101 мигранта. У 35 иностранцев выявили нарушения, их доставили в отдел и привлекли к административной ответственности. Пятерым вручены уведомления о запрете въезда.

Кроме того, проверялось соблюдение ПДД владельцами машин. Задержаны 32 нарушителя, 27 человек привлечены к ответственности. У одного из автомобилистов выявили признаки опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за «пьяную» езду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.