В ходе рейда в центре Петербурга задержали 35 мигрантов, выдворят пятерых

Кроме того, проверялось соблюдение ПДД владельцами машин. Задержаны 32 нарушителя, 27 человек привлечены к ответственности. У одного из автомобилистов выявили признаки опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за «пьяную» езду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.