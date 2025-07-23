Захарова прокомментировала отмену концерта Гергиева в Италии словами из Библии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отмену в Италии концерта народного артиста РФ Валерия Гергиева известным выражением из Библии.
«Мне напоминает Библию — не мечите бисер перед свиньями», — напомнила дипломат в эфире радио Sputnik.
По ее словам, на Западе должны быть способны принять дарование, дар Божий и гений Валерия Гергиева, которого всем посчастливилось видеть.
«Я просто хочу еще раз процитировать, там написано — не мечите бисер перед свиньями. Все, без оскорблений, без унижений, цитата из той книги, которая человечеством признана величайшей, одной из величайших, кто-то считает самой великой», — заключила Захарова.
Накануне народный артист России Валерий Гергиев заявил, что не знает об отмене своего концерта в итальянском городе Казерта, запланированного на 27 июля.
Ранее Мария Захарова заявила, что лишение российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии является «фантастическим по своей одиозности шагом», который останется «позорным пятном» на репутации академии.