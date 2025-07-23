Москвичам рассказали, когда вновь придут частые дожди

В начале августа в российскую столицу вновь придут дожди. Только в первой половине месяца количество осадков за сутки составит 12−20 мм. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Это вполне себе сильные дожди, хоть и характерные для августа», — заявил специалист.
Он уточнил, что осадки начнутся 4−5 августа. При этом температура воздуха на улице будет составлять около 23−28 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал о том, что москвичей ждет затяжной период дождей. Осадки будут идти до конца рабочей недели. По официальным данным в ближайшие сутки выпадет до 24 мм осадков, по неофициальным — до 92 мм.