Москвичам рассказали, когда вновь придут частые дожди

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал о том, что москвичей ждет затяжной период дождей. Осадки будут идти до конца рабочей недели. По официальным данным в ближайшие сутки выпадет до 24 мм осадков, по неофициальным — до 92 мм.