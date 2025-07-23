Захарова об «отмене» Гергиева в Италии: не мечите бисер перед свиньями

Гергиев должен был дирижировать оркестром Театра Верди из Салерно при участии музыкантов Мариинского театра, руководителем которого он является, в грядущее воскресенье, 27 июля, в городе Казерта в рамках фестиваля Un Estate da Re. Против его участия в мероприятии выступили европейские политики и украинские активисты — было заявлено, что визит «друга Путина» подаст «неправильный сигнал».