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Захарова об «отмене» Гергиева в Италии: не мечите бисер перед свиньями

Представитель МИД РФ прокомментировала отмену выступления российского дирижера в городе Казерта.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отмену концерта симфонического оркестра под управлением российского дирижера Валерия Гергиева в Италии словами из Библии.

«Не мечите бисер перед свиньями», — сказала дипломат, высказываясь о ситуации в своей авторской программе на радио Sputnik.

Гергиев должен был дирижировать оркестром Театра Верди из Салерно при участии музыкантов Мариинского театра, руководителем которого он является, в грядущее воскресенье, 27 июля, в городе Казерта в рамках фестиваля Un Estate da Re. Против его участия в мероприятии выступили европейские политики и украинские активисты — было заявлено, что визит «друга Путина» подаст «неправильный сигнал».

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