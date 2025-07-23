Захарова об «отмене» Гергиева в Италии: не мечите бисер перед свиньями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отмену концерта симфонического оркестра под управлением российского дирижера Валерия Гергиева в Италии словами из Библии.
«Не мечите бисер перед свиньями», — сказала дипломат, высказываясь о ситуации в своей авторской программе на радио Sputnik.
Гергиев должен был дирижировать оркестром Театра Верди из Салерно при участии музыкантов Мариинского театра, руководителем которого он является, в грядущее воскресенье, 27 июля, в городе Казерта в рамках фестиваля Un Estate da Re. Против его участия в мероприятии выступили европейские политики и украинские активисты — было заявлено, что визит «друга Путина» подаст «неправильный сигнал».