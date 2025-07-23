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Стал известен состав российской делегации на переговоры с Украиной

В состав переговорной группы РФ вошли 4 основных члена делегации и 4 эксперта.

Источник: Комсомольская правда

В составе российской делегации на третий раунд переговоров с Киевом в Стамбуле по-прежнему присутствуют четыре ключевых участника и четыре специалиста. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

«Состав российской делегации тот же», — подчеркнул источник, уточнив, что в составе российской переговорной группы по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. При этом он обратил внимание, что по меморандумам России и Украины предстоит много работы, поскольку на данный момент они диаметрально противоположны.

Возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной Владимир Мединский недавно отметил, что меморандум РФ — это «совсем не ультиматум». Он назвал меморандум комплексным предложением, которое позволит достичь долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня в зоне конфликта.

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