Стал известен состав российской делегации на переговоры с Украиной

В составе российской делегации на третий раунд переговоров с Киевом в Стамбуле по-прежнему присутствуют четыре ключевых участника и четыре специалиста. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник.
«Состав российской делегации тот же», — подчеркнул источник, уточнив, что в составе российской переговорной группы по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. При этом он обратил внимание, что по меморандумам России и Украины предстоит много работы, поскольку на данный момент они диаметрально противоположны.
Возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной Владимир Мединский недавно отметил, что меморандум РФ — это «совсем не ультиматум». Он назвал меморандум комплексным предложением, которое позволит достичь долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня в зоне конфликта.