Российский штурмовик выжил после удара 24 дронов и «Бабы-яги»

— Заходили в Малую Токмачку на бронетехнике, после — на мотоциклах. На сложнейшем штурме каждый нес рюкзаки и снаряжение на 60 килограммов. Подготовили тропу для соседнего батальона, который взял важную позицию — кирпичный завод. И все это под плотным огнем противника, — цитирует российских военных RT.