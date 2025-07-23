В Москве в 2025 году благоустроят более 80 знаковых объектов

В рамках программы по улучшению городской среды в Москве специалисты Комплекса городского хозяйства займутся благоустройством более 80 важных объектов в различных районах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
«В этом году запланированы работы по благоустройству 83 знаковых объектов, это — парки, скверы, бульвары, площади и общественные пространства, расположенные около точек притяжения — станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов», — сказал Бирюков.
По его словам, большинство работ будет проводиться за пределами центральной части города, поскольку основная цель — создать комфортные условия для всех жителей. Среди проектов — общественные пространства у Ивановских прудов, территория вокруг храма Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, парки «Центральный» во Внукове, «Пионерский» в Западном округе и «Дубрава» в районе Куркино.
Также планируется обновить часть парка 850-летия Москвы на юго-востоке, территорию возле Изютинского пруда, Симферопольского и Черноморского бульваров в Южном округе.
По словам руководителя Комплекса городского хозяйства, в рамках благоустройства обновят пешеходные дорожки, создадут новые газоны и цветники, установят спортивные и детские площадки, а также организуют зоны тихого отдыха. Уже этой осенью москвичи смогут пользоваться современными и комфортными общественными пространствами вблизи своих домов, рабочих мест и учебных заведений.
Для всех объектов — будь то дворы, парки, скверы или территории школ и больниц — действуют единые стандарты благоустройства. Такой подход гарантирует, что у каждого жителя города будут оборудованные места для спорта, отдыха с семьей и прогулок среди зелени в шаговой доступности.
Ранее Петр Бирюков сообщил о том, что в ТиНАО началась модернизация водозаборного узла «Пансионат Пахра». После расширения границ Москвы специалисты провели комплексную проверку систем водоснабжения и канализации. В ходе обследования были выявлены недочеты, требующие устранения, в связи с чем принято решение о модернизации инфраструктуры. Первым этапом стало обновление водозаборного сооружения «Пансионат Пахра» в Краснопахорском районе. Этот объект обеспечивает питьевой водой жителей поселка «Дома отдыха Пахра» и прилегающих территорий. Работы направлены на повышение надежности и эффективности системы водоснабжения.