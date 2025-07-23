В Москве в 2025 году благоустроят более 80 знаковых объектов

Ранее Петр Бирюков сообщил о том, что в ТиНАО началась модернизация водозаборного узла «Пансионат Пахра». После расширения границ Москвы специалисты провели комплексную проверку систем водоснабжения и канализации. В ходе обследования были выявлены недочеты, требующие устранения, в связи с чем принято решение о модернизации инфраструктуры. Первым этапом стало обновление водозаборного сооружения «Пансионат Пахра» в Краснопахорском районе. Этот объект обеспечивает питьевой водой жителей поселка «Дома отдыха Пахра» и прилегающих территорий. Работы направлены на повышение надежности и эффективности системы водоснабжения.