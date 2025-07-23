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Косметолог Камышникова заявила о вреде кондиционера для кожи лица

Врач-косметолог Александра Камышникова рассказала о вариантах ухода за кожей лица, страдающей от сухого воздуха и перепада температур.

Источник: Аргументы и факты

Кондиционер вызывает обезвоживание и шелушение кожи лица, рассказала врач-косметолог Александра Камышникова «Газете.Ru».

Она пояснила, что такой эффект объясняется снижением влажности воздуха из-за кондиционера. Для кожного барьера является стрессом перепад температур между теплым воздухом на улице и ледяным в офисе. Он ослабевает и теряет способность удерживать влагу, в результате чего становится более уязвимым перед УФ-излучением, сказала косметолог.

По словам Камышниковой, из-за кондиционера может начаться шелушение кожи либо, наоборот, может начать усиленно вырабатываться себум, что приводит к закупорке пор.

Косметолог рекомендовала защищать кожу от внешних агрессивных факторов с помощью антиоксидантов. Одним из самых эффективных из них является витамин С, который осветляет тон кожи и стимулирует выработку коллагена. Кроме того, витамин Е увлажняет и укрепляет защитный барьер, а ниацинамид (B3) снимает воспаления и уменьшает последствия УФ-излучения. Средства с гиалуроновой кислотой также помогают при обезвоживании кожи, вызванным сухим воздухом помещений и перепадами температур.

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