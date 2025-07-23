Косметолог Камышникова заявила о вреде кондиционера для кожи лица

Косметолог рекомендовала защищать кожу от внешних агрессивных факторов с помощью антиоксидантов. Одним из самых эффективных из них является витамин С, который осветляет тон кожи и стимулирует выработку коллагена. Кроме того, витамин Е увлажняет и укрепляет защитный барьер, а ниацинамид (B3) снимает воспаления и уменьшает последствия УФ-излучения. Средства с гиалуроновой кислотой также помогают при обезвоживании кожи, вызванным сухим воздухом помещений и перепадами температур.