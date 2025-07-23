В Самаре себестоимость поездки на автобусе составила 76 рублей

В транспортной компании «СамараАвтоГаз» сообщили о себестоимости автобусных перевозок в городе. Согласно официальным данным, с 1 января по 17 апреля 2025 года региональный тариф составлял 76 рублей за одну поездку.
18 апреля были заключены новые муниципальные контракты, изменившие систему оплаты транспортной работы по маршрутам. Точные цифры обновленных тарифов компания не раскрывает.
Для сравнения: себестоимость поездки в самарском метрополитене значительно выше. Согласно постановлению администрации города за подписью первого заместителя главы Самары Юлии Ашурковой, расчетный тариф на перевозку одного пассажира с ручной кладью составляет 184,28 рубля.
Разница в стоимости объясняется различными эксплуатационными расходами:
автобусы требуют меньших затрат на инфраструктуру;метрополитен несет высокие расходы на содержание тоннелей и станций;стоимость подвижного состава и его обслуживания в метро значительно выше.
В администрации города подчеркивают, что конечная цена билета для пассажиров формируется с учетом субсидий из бюджета, что позволяет поддерживать социально приемлемый уровень тарифов.
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