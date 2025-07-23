Рассказываем, когда состоится концерт Татьяны Булановой в Иркутске

Билеты уже в продаже: цены варьируются от 1800 до 5000 рублей. Как стало известно КП-Иркутск, пока большинство мест остается свободным, так что у поклонников еще есть возможность попасть на долгожданное выступление. Вот когда состоится концерт Татьяны Булановой в Иркутске 2025.