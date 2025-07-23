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Рассказываем, когда состоится концерт Татьяны Булановой в Иркутске

Певица Татьяна Буланова приедет в Иркутск с концертом 7 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сибиряков ждет долгожданное событие! Певица Татьяна Буланова приедет с юбилейным концертом в Иркутск. Поклонников ждет яркое шоу с давно полюбившимися хитами — «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и другими. Рассказываем, когда состоится концерт Татьяны Булановой в Иркутске в 2025 году.

Когда состоится концерт Татьяны Булановой в Иркутске.

Артистка выступит 7 октября в 19:00 во дворце спорта «Труд».

— Татьяна Буланова — многократная обладательница премии «Песня года», а ее треки регулярно возглавляют ротации ведущих радиостанций. Концерты певицы известны особой душевной атмосферой — ее песни трогают зрителей искренностью и близкими каждому темами, — сказано в анонсе события.

Билеты на концерт Татьяны Булановой в Иркутске.

Билеты уже в продаже: цены варьируются от 1800 до 5000 рублей. Как стало известно КП-Иркутск, пока большинство мест остается свободным, так что у поклонников еще есть возможность попасть на долгожданное выступление. Вот когда состоится концерт Татьяны Булановой в Иркутске 2025.