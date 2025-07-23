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Агента СБУ, оборудовавшего тайник с частями БПЛА, задержали под Новгородом

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который оборудовал тайник с частями беспилотника и взрывчаткой. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который оборудовал тайник с частями беспилотника и взрывчаткой. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный приобрел взрывные устройства и взрывчатые вещества. Его поймали с поличным при попытке устроить тайник на территории региона.

У подозреваемого изъяли взрывчатые вещества, компоненты БПЛА, средства связи и документы, подтверждающие его противоправную деятельность.

В ФСБ добавили, что задержанный признал вину и оказывает содействие следствию, передает ТАСС.

В Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников правоохранительных органов. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Ранее ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб, который планировал совершить теракт с применением беспилотного летательного аппарата в День России.

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